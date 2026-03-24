Ортопед объяснил, при какой походке не остается капель на задней поверхности брюк

Грязные брызги на задней поверхности брюк — это не просто следствие плохой погоды, а яркий диагностический маркер нарушения биомеханики шага, сообщил РИАМО врач-ортопед Игорь Быков.

«С точки зрения ортопедии, эффект грязного фонтана возникает, когда стопа работает как катапульта. Вы делаете слишком широкий шаг, жестко втыкаете пятку в асфальт, а затем резко отталкиваетесь мыском, гипертрофированно закидывая голень назад. Вода с подошвы по инерции летит прямо на ваши икры», — объяснил врач.

По его словам, чтобы идти чисто, нужно включить правильный физиологический перекат стопы: слегка укоротите шаг, приземляйтесь на наружный край пятки мягко, а затем плавно перекатывайте вес на носок, не отрывая стопу от земли резким рывком. Также движение должно инициироваться бедром: плавно выносить колено вперед и вверх, а не захлестывать пятку назад к ягодицам.

Как уточнил эксперт, огромную роль играет обувь. Абсолютно плоская, негнущаяся подошва заставляет вас шлепать по лужам всей плоскостью. Нужен гибкий мысок и перепад высоты на пятке, чтобы стопа могла естественно амортизировать.

«Если вы контролируете походку, но штаны все равно в грязи по колено, это повод проверить своды на плоскостопие. Ригидная стопа не гасит ударную волну, компенсируя это шлепающей походкой, которая разрушает ваши коленные суставы и пачкает одежду», — добавил ортопед.

