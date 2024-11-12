Орнитолог посоветовал, чем кормить птиц зимой

«Корм для птиц можно использовать разный, но нежелательно давать черный хлеб, соленое сало, соленое мясо и жареные подсолнечные семечки. Все остальное подходит — зерновые смеси, сушеные ягоды, рябина. Семечки должны быть не жареными, а сало — несоленым. Также можно шкурки», — сказал Коблик.

Он подчеркнул, что неправильное кормление может нанести птицам вред. Пищеварительная система у них рассчитана на определенные вещества и не предназначена для других.

«Например, птицам сложно переваривать черный хлеб в отличие от белого. Жареная пища им так же вредна, как и человеку. Соленая пища тоже нежелательна, так как птицы не приспособлены к избытку соли — в природе они не встречают больших количеств соли, и их организм не способен справиться с ней», — пояснил орнитолог.

Ежегодно 12 ноября в России отмечается Синичкин день, утвержденный по ходатайству Союза охраны птиц РФ. В этот день синицы, чувствуя холод, начинают подлетать к человеческому жилищу. А люди делают для них кормушки с кормом: тыквенными семечками, несоленым салом или арахисом. Также в этот праздник традиционно открывается сезон охоты и рыбалки.