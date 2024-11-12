Орнитолог перечислил правила создания идеальной кормушки для птиц

Для птиц желательно выбирать такие конструкции кормушек, где корм высыпается порционно и не портится под воздействием снега и влаги, сообщил РИАМО кандидат биологических наук, орнитолог, сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

«Кормушки можно устанавливать в любом удобном месте: за окном, в парке, на даче. Однако важно соблюдать расстояние между кормушками и следить за тем, чтобы они не вредили деревьям, если размещены на них. Желательно выбирать такие конструкции кормушек, где корм высыпается порционно и не портится под воздействием снега и влаги. Оптимально, если над кормушкой есть крыша, чтобы защитить корм от осадков», — сказал Коблик.

Он добавил, что зима — самое тяжелое время для птиц, особенно для мелких воробьиных. В зимний период выживает только около трети популяции: из десяти синиц зиму перезимуют три-четыре.

«Птицы зимой тянутся в города, где больше возможностей прокормиться и согреться. Сытым птицам легче противостоять морозу, в отличие от голодных. Поэтому развешивание кормушек в городе — это очень важно и полезно для птиц», — отметил орнитолог.

Коблик разъяснил, что зимой птицы не имеют строгих территориальных привязанностей, сбиваются в стайки и охотно находят кормушки. Весной, когда птицы разбиваются на пары и защищают свои территории, кормушки менее желательны, но осенью и зимой они приносят значительную пользу птицам.

12 ноября в России отмечается экологический праздник — Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц РФ. В этот день люди заготавливают подкормки для птиц, в том числе «синичкины лакомства» — нежареные семечки тыквы, подсолнечника, арахис или несоленое сало.