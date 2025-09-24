Орнитолог объяснил, как правильно делать кормушки для маленьких птиц

Кормушки должны быть устроены так, чтобы туда могли попасть синицы и другие мелкие птицы, но не голуби и кошки, сообщил РИАМО орнитолог, директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.

«Строгих критериев по изготовлению кормушки нет. Единственное, что если вы хотите — лучше вешать кормушки так, чтобы в нее не могла забраться кошка. Просто если поставить ее на землю или на пенек, то появятся соответствующие риски», — сказал Чернецов.

Он добавил, что для мелких птиц надо предусмотрительно делать маленькое окошко.

«Сделайте такую, чтобы туда было не пролезть голубю. Это в случае, если ваша задача — покормить маленьких птичек. Потому что, конечно, голуби эти семечки тоже захотят поесть. Лучше всего подойдет форма домика, чтобы туда синица могла пролезть», — посоветовал орнитолог.