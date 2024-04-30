Орнитолог Коблик объяснил, почему птенцы оказываются на земле

Если на земле находится птенец, которому ничего не угрожает, то лучше его не трогать, сообщил в кандидат биологических наук, орнитолог, сотрудник зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

«Случаи, когда птенцы слепые и голые выпадают из гнезда, очень редки. Если птенец зрячий, оперенный, то он не выпал», — отметил Коблик в эфире радио Sputnik.

По его словам, когда приходит время, молодые птицы покидают родительское гнездо, хотя умеют летать только перепархивая. При этом он необязательно слетает на веточку, а может опуститься и на землю. Родители обычно следят за птенцом и знают, где он. Малыша еще продолжают выкармливать.

Коблик предупредил, что, пересадив птенца в кусты, человек делает ему хуже. В этом случае родители могут его не найти, и птица погибнет. А переносить его можно только, если он находится в опасности, например, на проезжей части или за ним охотится кошка.

Эксперт уточнил, что человеку без спецзнаний и навыков выкормить слетка сложно. Сами птенцы еще не разбираются в корме, а едят то, что приносят. Если давать птице неподходящий корм, то можно навредить ее здоровью. К тому же из дома будет сложно выпустить птенца в природу.