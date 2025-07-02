Школьники Подмосковья стали финалистами шестого сезона конкурса «Большая перемена»

В России подвели итоги дистанционного этапа Всероссийского конкурса для учеников 5–7-х классов. Более 700 школьников стали финалистами Всероссийского конкурса для учеников 5–7-х классов. Среди них — 41 представитель из Московской области, который поборется за победу в финале с 27 по 31 июля в «Артеке». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Участники продемонстрировали свои таланты, знания и нестандартный подход к решению задач на отборочных этапах. В финале ребята встретятся с экспертами из различных сфер, выполнят творческие и интеллектуальные задания, а также пройдут насыщенную образовательную программу.

«Ребята из Подмосковья снова показали, насколько они талантливые и целеустремленные. Финал «Большой перемены» — это шанс проявить себя, встретиться с единомышленниками со всей страны и получить по-настоящему ценный опыт», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По итогам финала будут определены 300 победителей, которым предстоит отправиться в уникальное образовательное железнодорожное «Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока и обратно с остановками в крупнейших городах России. Участники маршрута смогут не только увидеть страну, но и погрузиться в образовательные и культурные программы на каждой станции маршрута.

«Финалисты «Большой перемены» получают не просто ценные призы, а мощный стимул к развитию. «Путешествие мечты» — это уникальный образовательный маршрут, который помогает ребятам расширить кругозор, открыть для себя новые города и вдохновиться примерами настоящих лидеров. Такие проекты играют важную роль в работе «Движения Первых», — отметила председатель регионального отделения «Движение Первых» Подмосковья Анастасия Бочарова.

Педагоги-наставники победителей конкурса получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей, а также смогут пройти образовательную программу от партнеров конкурса.

В ведомстве напомнили, что «Большая перемена» — флагманский проект «Движения Первых», реализуемый при поддержке Минпросвещения России, Росмолодежи и Минобрнауки России. С 2025 года конкурс входит в состав национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.