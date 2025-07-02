Лобышева: следим, чтобы военнослужащим и их семьям предоставлялись качественные медуслуги, жилье и соцгарантии

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева рассказала о мерах поддержки для военнослужащих по контракту. По ее словам, меры поддержки для контрактников уже достаточно обширны, однако всегда есть возможность для улучшения, сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Создание объединенного центра отбора граждан на службу по контракту в Балашихе имеет много плюсов. Во-первых, он позволяет упростить процесс набора и значительно сократить время ожидания. Благодаря этому центру можно получить актуальную информацию о службе и поддержке, также там могут подготовить желающих к службе более профессионально и эффективно. Что касается мер поддержки для контрактников, я считаю, что они уже достаточно обширны, однако всегда есть возможность для улучшения. Мы следим за тем, чтобы нашим военнослужащим и их семьям предоставлялись качественные медицинские услуги, жилье и социальные гарантии. Среди недавно принятых в Московской областной Думе мер поддержки семей, закон о бесплатной юридической помощи для детей, воспитывающихся в семьях военнослужащих. То есть получателями бесплатной юридической помощи могут быть все дети, которые живут и воспитываются в семье участника спецоперации, независимо от того, является он родным отцом или фактически выполняет роль родителя без оформления статуса», — рассказала Екатерина Лобышева.

Она подчеркнула, что служба — это не только личная ответственность контрактника, но и большая нагрузка на его семью. Данное решение позволит обеспечить равные права для всех детей, независимо от того, кто именно выполняет родительские функции. Мособлдумой был расширен круг получателей этой меры на супругов, родителей, усыновителей и теперь даже пасынков и падчериц.

«На заключительном заседании весенней сессии сократили вдвое срок рассмотрения обращений участников СВО и их семей. Закон касается обращения участников СВО в органы власти. Согласно нововведениям, срок рассмотрения сокращается с 30 до 15 дней. Это решение позволит оперативно решать вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, реабилитацией и выплатами. Дополнительно, участники СВО и их семьи получают право на внеочередной личный прием в органах власти и учреждениях области. Данные меры призваны сделать процесс взаимодействия с органами власти более доступным и комфортным, предоставляя нашим защитникам заслуженное внимание и поддержку», — подчеркнула парламентарий.

Также в этом году в регионе был принят важный закон об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест. Теперь для работодателей с численностью работников свыше 200 человек установлена квота на прием одного ветерана боевых действий на гарантированное рабочее место. Это значит, что работодатель должен будет фактически трудоустроить ветерана, заключив с ним трудовой договор.

«Кроме того, мы приняли решение о приоритетном заключении социальных контрактов с многодетными семьями и участниками специальной военной операции. Также расширена категория получателей выплаты в размере 500 тысяч рублей взамен земельного участка для семей участников спецоперации. Забота о наших военнослужащих и их близких — это наш приоритет. Каждый боец и его семья должны чувствовать нашу поддержку и заботу», — резюмировала Екатерина Лобышева.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.