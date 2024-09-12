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Организацию проезда к поселку многодетных обсудили на личном приеме в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошел личный прием граждан. Его провел первый заместитель главы округа Филипп Ефанов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Елена Андреевна обратилась с вопросом замены дренажной трубы под автомобильной дорогой и организацией, на время проведения работ, временного заезда в поселок. Александра Сергеевича волновал вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка.

«На въезде в поселок для многодетных семей разошлись бетонные плиты, поврежден дренаж. Все необходимые работы выполним до конца этого месяца. Установим новую дренажную трубу, проведём отсыпку дорожного полотна асфальтовой крошкой. На время проведения работ будет организован альтернативный проезд», — отметил Филипп Александрович.

По вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков были даны соответствующие пояснения в рамках действующего законодательства.

Личные приемы Первого заместителя главы округа Филиппа Ефанова проходят два раза в месяц: в Павловском Посаде и Электрогорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.