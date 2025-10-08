Организации Шатуры отметили 120-летие профсоюзного движения

Торжественное мероприятие с участием членов, ветеранов и руководителей профсоюзных объединений состоялось в шатурском лицее, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С праздником их поздравила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова. Она отметила, что профсоюзные работники — это большая дружная семья, благодаря которой развивается наш округ. Ольга Бурмистрова поблагодарила каждого за целеустремленность и активную жизненную позицию, за большое трудолюбие и помощь бойцам СВО.

С поздравлениями и словами благодарности к коллегам обратилась председатель профсоюзных организаций округа Наталья Кузнецова. Она отметила всех, кто верен общему делу. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов движения.

Лучших членов профсоюзных организаций округа отметили грамотами и благодарственными письмами. Подарком для них стал концерт артистов ДК им. Нариманова.

Отметим, что основная цель профсоюзов — юридическая защита трудовых прав и представление интересов трудящихся.

На территории округа действуют семь отраслевых профсоюзов в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, в органах власти, на предприятиях энергетической промышленности, автотранспорта и лесных отраслей. В их состав входят около 13 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.