Организаторов смертельного тура по коллекторам Неглинки приговорили к заключению

Организаторов смертельного тура по коллекторам под Москвой приговорили к реальным срокам лишения свободы. Во время экскурсии умерло восемь человек, сообщает Baza .

Организатор тура Никита Д. получил 8,5 лет лишения свободы. Он проведет их в колонии общего режима. Генеральный директор «Спутника», где умершие приобрели экскурсию, приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Восемь человек пошли на экскурсию по коллекторам Неглинки.

Организаторы тура не обратили внимание на то, что в день проведения тура будет сильный ливень. В результате вода залила коллекторы и восемь участников экскурсии, среди которых 15-летняя подросток, умерли.

В произошедшем обвинили организатора тура Никиту Д. и директоров компаний «Спутник» Александра К., «Авангард» Александра Л. Там продавали билеты на тур.

Александра К. успели задержать. Александр Л. покинул страну.