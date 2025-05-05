Органический шашлык и продукцию для барбекю производят на ферме в Волоколамске

По итогам прошлого года Подмосковье заняло 4 место в рейтинге Роскачества среди субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Среди 11 региональных производителей есть ферма «М2 «Шульгино» из городского округа Волоколамск, где выпускают мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, готовые блюда, а также продукцию для барбекю. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ассортименте у них есть: куриный и говяжий шашлык, купаты — пикантные, с сыром и классические, маринованные куриные крылышки и рулет для запекания из индейки.

Всего мясной цех предприятия выпускает около 300 видов продукции из 7 вариантов охлажденного мяса, включая колбасные изделия и мясные деликатесы.

За I квартал этого года общий объем производства мяса и субпродуктов региональными производителями составил 364,5 тыс. тонн — 3,8% в масштабах страны и 8,1% — в Центральном Федеральном округе.

Органическая продукция — это продукты, выращенные и произведенные без использования синтетических удобрений, регуляторов роста и искусственных пищевых добавок. В животноводстве соблюдаются строгие стандарты содержания животных, включая получение ими натуральных кормов и доступ к свободному выгулу. Такой подход обеспечивает высокое качество, натуральный вкус продуктов, безопасность для здоровья потребителей и окружающей среды.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.