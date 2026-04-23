Орешкин предупредил о глобальной демографической катастрофе к 2033 году

Орешкин: мир столкнется со старением и спадом занятости к 2033 году

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что мир приближается к демографической катастрофе из-за старения населения и сокращения числа трудоспособных, сообщает «Царьград» .

Максим Орешкин выступил на открытом экспертном диалоге «Высшее образование в новую технологическую эпоху» и заявил о нарастающих демографических рисках. По его словам, доля пожилых людей в мире будет расти, а численность трудоспособного населения — сокращаться.

«Следствия демографических изменений действительно носят тектонический характер, и я бы даже использовал термин катастрофа, поскольку происходящее в мире можно оценивать как реальную демографическую катастрофу», — подчеркнул Орешкин.

Он напомнил, что ранее опасения вызывало перенаселение планеты и рост до шести, семи и восьми миллиардов человек, а также возможная нехватка продовольствия и энергоресурсов.

«Мы долго размышляли о перенаселении планеты: сначала шесть миллиардов, потом семь, затем восемь. Грядущий рост населения создает опасения о нехватке продовольствия и энергоресурсов», — отметил замглавы администрации президента.

Орешкин добавил, что в краткосрочной перспективе население продолжит расти, однако процесс сопровождается старением. По его оценке, в 2033 году демографическая нагрузка достигнет минимума, после чего начнет увеличиваться из-за роста доли старшего поколения и сокращения числа детей.

