Оренбургские мастерицы связали Игорю Акинфееву платок с его портретом

Мастерицы из Оренбуржья изготовили для вратаря Игоря Акинфеева уникальный пуховый платок. На полотне они вывязали портрет футболиста, сообщает 56orb.ru .

Подарок подготовили к матчу с московским ЦСКА 1 ноября. Акинфеев не вышел на поле из-за травмы, поэтому получил платок позже. Вратарь поблагодарил за подарок, отметил щедрость Оренбуржья и вспомнил, что прежде ему преподносили раков.

Платки с портретами получали и другие знаменитости. Недавно такую паутинку мастерицы подарили комику Андрею Бебуришвили. Солисту группы «Любэ» Николаю Расторгуеву ее вручили после выступления на Дне города в Оренбурге.

Филипп Киркоров, получив оренбургский пуховый платок, пообещал бережно его хранить. Затем певец повязал подарок на микрофон и исполнил так несколько песен. Памятный презент также получил певец Akmal'. Телеведущий Андрей Малахов собрал целую коллекцию паутинок: их привозят оренбуржцы, которые приезжают к нему на шоу.

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