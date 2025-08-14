Орехово-Зуевским пенсионерам рассказали о защите от мошенников

Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана, чтобы лишить людей денег. Особенно уязвимы перед ними пожилые граждане. Представитель прокуратуры Орехово-Зуевского городского округа провел беседу с пенсионерами, объяснив, как избежать мошеннических схем, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Роман Ковалев перечислил наиболее частые методы, которые используют злоумышленники. Один из них — фишинг: кража персональных данных, таких как номер карты, срок ее действия и CVV-код. Это дает преступникам возможность похитить средства или оформить кредит на имя жертвы. Еще один популярный способ — смшинг, когда людей обманным путем заставляют переходить по вредоносным ссылкам в сообщениях, что в итоге приводит к утрате денег.

Среди посетителей клуба «Активное долголетие» нашлось немало тех, кто уже сталкивался с аферистами. Некоторым звонили с предложением заменить домофон или счетчик, другим пытались выманить реквизиты карты или требовали срочно перевести деньги для помощи якобы попавшим в беду близким.

С января 2024 года в Орехово-Зуевском округе зафиксировано 939 преступлений в сфере IT, общий ущерб от которых превысил 90 миллионов рублей. Правоохранители работают по каждому случаю, и уже около 60 исков в защиту пострадавших подано в суд.

Прокуратура регулярно организует просветительские встречи с различными группами населения и общественными организациями. Их главная задача — научить людей распознавать мошенников и защищать себя от их действий.