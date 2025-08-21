сегодня в 10:14

По данным аналитического агентства «Автостат» рынок полуприцепов в России демонстрирует значительное снижение. Несмотря на общую отрицательную динамику лидером рынка по-прежнему остается машиностроительный завод «Тонар» из Орехово-Зуевского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Завод удерживает 17,4% долю рынка, за январь–июль этого года было продано 1 944 полуприцепа. При этом продажи снизились на 55%, что является лучшим показателем среди крупнейших компаний.

В условиях кризиса завод «Тонар» демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся условиям. Его продукция — надежные полуприцепы различных типов (бортовые, рефрижераторы, самосвалы) — остаётся востребованной благодаря высокому качеству сборки, долговечности и соответствию требованиям современных перевозчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.