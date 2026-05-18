Орехово-Зуевский округ усилил меры к пожароопасному сезону

Особый противопожарный режим введен в Подмосковье, и Орехово-Зуевский округ перевел службы на усиленную работу с 1 мая. В лесах ограничили въезд транспорта и разведение костров, организованы патрули и авиамониторинг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском округе, где расположены крупные лесные массивы и торфяники, сформирован межведомственный штаб и утверждены маршруты патрулирования. Для охраны лесов задействованы 278 специалистов и 137 единиц техники. С 1 мая все профильные службы работают в усиленном режиме.

Проведен комплекс профилактических мероприятий: установлены информационные указатели, проверена исправность гидрантов, продолжается опашка лесных территорий. В лесах запрещены въезд транспорта, разведение костров, сжигание травы и мусора.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан в населенных пунктах они составляют от 15 до 30 тыс. рублей, в лесах — от 40 до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы достигают 90 тыс. рублей, для юридических — до 1 млн рублей.

Помимо наземного патрулирования в Московской области ведется космический мониторинг, используется система видеокамер на вышках и авианаблюдение. Авиационные экипажи уже приступили к облетам лесных массивов, в том числе над Орехово-Зуевским округом. Общая площадь авиамониторинга в регионе охватывает почти 900 тыс. гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.