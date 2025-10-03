Орехово-Зуевский округ присоединился к проекту промтуризма «Звезды Победы»

сегодня в 21:26

К региональному проекту промышленного туризма «Звезды Победы» присоединился Орехово-Зуевский округ. Для участников специальной военной операции провели экскурсию на АО «Демиховский машиностроительный завод», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гости узнали, как собирают современные электропоезда, познакомились с историей и перспективами завода, узнали об условиях труда, вакансиях и социальных гарантиях для сотрудников.

В рамках проекта «Звезды Победы» для участников СВО проводятся экскурсии на предприятиях региона с целью последующего трудоустройства. Инициатива призвана содействовать социальной адаптации, обучению и профессиональному развитию защитников.

Инициатива правительства Московской области проводить экскурсии на производствах для участников СВО стала первой в России в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.