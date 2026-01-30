Орехово-Зуево начал подготовку к празднику Сабантуй-2026

сегодня в 15:18

В администрации Орехово-Зуевского округа 29 января прошло первое заседание оргкомитета по подготовке Сабантуя-2026, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник Сабантуй пройдет в Орехово-Зуеве 13 июня в четвертый раз. В программе запланированы народные танцы и песни, спортивные соревнования, мастер-классы по традиционным ремеслам и дегустация национальной татарской кухни.

Первый заместитель главы округа Ирина Кузнецова подчеркнула, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и Сабантуй станет символом дружбы и культурного многообразия. Татарская община традиционно играет важную роль в жизни города, участвует в общественных инициативах и поддерживает участников спецоперации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.