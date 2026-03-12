Ордена, выплаты, праздники: как семьи с детьми поддерживают в Подмосковье

«Мы продолжаем совершенствовать существующие меры и заложили несколько знаковых инициатив. Установлена новая праздничная дата: 11 октября — День многодетной семьи. Учредили орден „Родительская доблесть“ для семей, воспитывающих пятерых и более детей. В 2025 году орденом были награждены 20 семей, а в этом году планируем наградить еще порядка 30 семей. Теперь многодетные семьи получают ежегодную выплату на школьную форму, даже если ребенок учится в другом регионе», — сказал Брынцалов во время заседания.

Председатель регионального парламента добавил, что в Подмосковье на 2026 год сохранена выплата в 300 тыс. руб. молодым семьям до 35 лет при рождении 3-го или последующего ребенка. Он добавил, что в эту меру поддержки включены семьи, где прописка в области есть только у одного родителя.

«С 1 января для семей с четырьмя и более детьми компенсируем 50% стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме. Активно работаем по линии профилактики абортов. Для этого законодательно закрепили целый комплекс мероприятий, в том числе создание центров медико-социальной поддержки. Мы делаем все, чтобы материнство, отцовство и детство были окружены уважением и действенной поддержкой со стороны государства», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

