В Подмосковье в преддверии 100-летия даты образования отдельной дивизии особого назначения им. Ф. И. Дзержинского, директор Росгвардии генерал армии Золотов В. В. вручил дивизии орден Суворова. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

За вековую историю существование дивизии оставалось незыблемым, несмотря на значимые изменения в государстве и неоднократные реформы органов правопорядка. Ее заслуженно можно назвать монументальным гарантом спокойствия столичного региона. С каждым новым военным и политическим вызовом безопасности региона и государства, роль дивизии в обороноспособности интересов Отечества лишь увеличивалась.

Список фамилий героев — военнослужащих дивизии, которые ценою своих жизней выполнили свой воинский долг, является главным подтверждением того, что ОДОН не только особая, но и в полной мере легендарная дивизия.

Главное управление региональной безопасности Московской области присоединятся к поздравлениям руководству, личному составу и ветеранам дивизии со столь значимым событием в истории воинского формирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.