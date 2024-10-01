«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье

сегодня в 13:02

В Московской области до 21 часа вторника продлили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Местами в регионе будет чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Это означает, что, возгорание может вспыхнуть из-за высоких температур и от любого источника огня. Такой пожар считается самым опасным.

Аналогичный уровень опасности погоды действует во Владимирской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской. Белгородской и Воронежской областях ЦФО. На остальной территории округа предупреждение о погоде не требуется.