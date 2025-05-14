«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье из-за заморозков

В Московской области ввели «оранжевый» уровень погодной опасности. Ночью в регионе ожидаются заморозки до минус 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Подмосковье период предупреждения действует 15 мая с 00:00 до 07:00. Заморозки ожидаются в ночные и утренние часы в отдельных районах области.

Накануне ночью в Новой Москве и по области также фиксировались заморозки. Температура опускалась до минус 2,3 градуса. Холоднее всего в Подмосковье было в Приокско-Террасном заповеднике (г. о. Серпухов).

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что начало рабочей недели в Московском регионе будет прохладным и дождливым. Уже к выходным погода исправится и будет соответствовать климатической норме.