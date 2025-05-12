Синоптик рассказала, какая погода ожидает Московский регион на неделе

Начало рабочей недели в Московском регионе будет прохладным и дождливым. Уже к выходным погода исправится и будет соответствовать климатической норме, рассказала РИАМО главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Первая половина недели все еще будет довольно холодная, потому что мы будем находиться под влиянием циклона. Небо будет закрыто облаками, местами пройдут дожди, причем довольно сильные. Кроме того, по области в ночи возможны и отрицательные температуры до минус 1 градуса», — сообщила Позднякова.

Специалист отметила, что во вторник температура воздуха в столичном регионе будет держаться в районе 8–10 градусов. В среду погода останется примерно такой же. Позднякова добавила, что ощутимые изменения начнутся только с четверга.

Тогда в столичный регион из юго-западной части России придет антициклон. В этот период температура воздуха в дневное время сможет прогреться до 15 градусов, что соответствует климатической норме.