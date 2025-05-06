«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе
Фото - © Заморозки в Солнечногорском районе/Медиасток.рф
Предстоящей ночью в российской столице и Московской области будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков до минус 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ограничения в Москве будут действовать с 00:00 до 07:00 среды, в Подмосковье — с 23:00 вторника до 07:00 среды.
«Оранжевый» уровень опасности — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий погоды.
Аналогичный уровень опасности погоды будет действовать в Смоленской, Тверской, Ярославской, Тамбовской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях ЦФО.