«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе

сегодня в 18:58

Предстоящей ночью в российской столице и Московской области будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков до минус 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ограничения в Москве будут действовать с 00:00 до 07:00 среды, в Подмосковье — с 23:00 вторника до 07:00 среды.

«Оранжевый» уровень опасности — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий погоды.

Аналогичный уровень опасности погоды будет действовать в Смоленской, Тверской, Ярославской, Тамбовской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях ЦФО.