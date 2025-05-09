«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе

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В Московской области и столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Его объявили до 7 часов 11 мая.

«Оранжевый» уровень опасности — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий погоды.

Аналогичный уровень опасности будет действовать почти на всей территории ЦФО, кроме Липецкой и Воронежской областей, где предупреждение о погоде не требуется.