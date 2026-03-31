«Оранжевый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за наводнения

сегодня в 16:14

С 21:00 31 марта до 18:00 3 апреля в Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наводнения. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Подмосковье с 30 марта по 1 апреля вырастет интенсивность подъема воды.

Высокое половодье ожидается на реках Катыш у Троицкого, Птрова у Вереи, Нара у Наро-Фоминска, Нерской у Куровского, Малой Истры у Кисилева, Озерна у Городища, Пахра у Стрелковской фабрики, Северка у Покровского, Воря у Мишнева.

На фоне этого может затопить речные поймы. Вода затронет размещенные на них некапитальные сооружения и участки дорог.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.