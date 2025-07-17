Опыт Волоколамска по борьбе с борщевиком используют в Республике Коми

Встреча по обмену опытом в сфере уничтожения борщевика Сосновского состоялась в Волоколамске. Перенять опыт подмосковных специалистов приехали исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Сергей Елдин и заместитель начальника отдела растениеводства и мелиорации Константин Попов, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Волоколамский.

Гости рассказали, что в Республике Коми давно озабочены борьбой с ядовитым сорняком, который распространился во многих регионах России. Для изучения лучших практик специалисты обратились в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, и уже там коллегам порекомендовали Волоколамский округ. Именно здесь в 2022 году впервые в Подмосковье начали обработку территорий с воздуха.

«За последние семь лет нам удалось добиться значительного уменьшения зараженных площадей. В 2018 году их количество составляло 4000 га, в этом — в два раза меньше. Но работы еще очень много», — отметил заместитель главы Волоколамского округа Виктор Тюленев.

После совещания представители Республики Коми в сопровождении сотрудников администрации Волоколамского округа выехали на поле вблизи села Ильинское, где проводилась обработка от борщевика. Коллеги увидели, как беспилотник поднимает в воздух и распыляет гербицид, поговорили с исполнителем работы и взяли технологию на заметку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.