Опыт Реутова по профориентации молодежи будут перенимать другие города России

Опыт Реутова по профориентации молодежи будут перенимать другие города России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одной из тем, которые поднимались на форуме Союза малых городов России, прошедшем 6 декабря, стало взаимодействие малых городов с высокотехнологичной промышленностью в вопросах подготовки кадров. Примером удачного сотрудничества поделился представитель реутовского градообразующего предприятия АО «ВПК „НПО машиностроения“ Владимир Поляченко.

Он рассказал о том, как в наукограде построена система обучения инженеров и рабочих для предприятия. Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н. Э. Баумана, колледж «Энергия», детский технопарк «Изобретариум», Научно-технический центр им. В. Н. Челомея, инженерные классы Лицея — у юных жителей города есть возможность получать профильное дополнительное, среднее профессиональное и высшее образование, чтобы в будущем строить карьеру в машиностроении.

Напомним, ранее Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России заключило трехстороннее соглашение о партнерстве с Администрацией Реутова и Подмосковным колледжем «Энергия».

Главной целью инициатив, реализуемых в рамках данного соглашения, является подготовка высококвалифицированных кадров для машиностроительных предприятий региона и привлечении молодых специалистов к работе в стратегически значимых отраслях промышленности.

Опыт Реутова оказался для представителей малых городов полезным: многие подходы могут быть применены на местах в регионах.