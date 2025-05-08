Опубликованы ожившие кадры победы под песню Леонида Агутина

Уникальные кадры мая 1945-го ожили в эксклюзивном проекте «Мгновение весны» команды Life.ru , приуроченном к 80-летию Победы. С помощью нейросетей моменты, застывшие навсегда на пленке, ожили и передали истории человеческой любви, счастья, встречи с близкими. И все это под «Песню о далекой Родине» в исполнении певца Леонида Агутина.

Уникальный проект направлен на то, чтобы вдохнуть жизнь в исторические моменты и прикоснуться к человеческим историям, наполненным счастьем, любовью в момент воссоединения семей после долгой разлуки.

«Мы говорим об исторической памяти новым языком: важно, честно и технологично. Проекты, подобные „Мгновениям весны“, становятся точкой соприкосновения поколений — неформальной, визуальной, эмоциональной. Это общее дело всех, кто занимается развитием медиамира сегодня», — сказал генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Руководитель департамента по патриотической работе фонда «Защитники Отечества» Любовь Солдаткина указала на значимость проекта, который формирует живой интерес молодого поколения к истории и нашему общему прошлому. По ее мнению, роль таких проектов в укреплении национального единства.

Проект «Мгновение весны» сначала стартовал по всей стране на медиафасадах. Позднее к нему присоединился Леонид Агутин, который подарил для ролика песню в своем исполнении. Так исторические кадры продолжат жить в сердцах населения под проницательные строки российского певца.