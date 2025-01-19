Опубликованы кадры огромной подземной военной базы Ирана

сегодня в 18:10

Иран представил впечатляющий подземный военный комплекс, который находится в Персидском заливе. Главнокомандующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами принял участие в торжественном открытии объекта, сообщает SHOT .

Масштабное сооружение, уходящее на полкилометра вглубь земли, представляет собой разветвленную сеть туннелей. В этом подземном арсенале размещены различные боевые единицы, включая быстроходные катера и корабли, оснащенные современными крылатыми ракетами.

Секретный военный объект напоминает настоящий подземный город, где проводится техническое обслуживание многочисленной морской техники.

Десятки военных судов и другое боевое оборудование хранятся в протяженных коридорах этого уникального комплекса, кадры которого попали в Сеть.