Опубликовано видео первомайского снегопада в Подмосковье

сегодня в 15:05

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль едет по трассе, которую занесло снегом. Лесополосу вдоль дороги накрыло «белым покрывалом».

«1 мая. Выпал первый снег майский. Ура», — прокомментировала происходящее пассажирка автомобиля.

Кроме того, о снегопаде сообщили жители Тверской и Ярославской областей. Так, значительный снежный покров образовался в Рыбинске и Переславле–Залесском.