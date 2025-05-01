Опубликовано видео первомайского снегопада в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал SHOT
SHOT опубликовал видео первомайского снегопада, который накрыл Талдомский городской округ Московской области.
На опубликованных кадрах видно, как автомобиль едет по трассе, которую занесло снегом. Лесополосу вдоль дороги накрыло «белым покрывалом».
«1 мая. Выпал первый снег майский. Ура», — прокомментировала происходящее пассажирка автомобиля.
Кроме того, о снегопаде сообщили жители Тверской и Ярославской областей. Так, значительный снежный покров образовался в Рыбинске и Переславле–Залесском.