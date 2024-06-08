Опубликовано видео дуэли российского БТР и БМП Bradley
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«Военная хроника» на странице в соцсети «ВКонтакте» разместила видео дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП Bradley ВСУ.
Предварительно, бой произошел в поселке Сокол, которых находится в нескольких километрах к западу от Очеретина.
На кадрах видно, как боевые машины сближаются, стреляя друг в друга на скорости. Потом они разъезжаются. Итоги боя не уточняются.
Ранее ВС РФ ликвидировали американские танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой. Они были уничтожены с помощью высокоточного снаряда «Краснополь» и FPV-дрона.