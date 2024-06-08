Опубликовано видео дуэли российского БТР и БМП Bradley

сегодня в 15:43

«Военная хроника» на странице в соцсети «ВКонтакте» разместила видео дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП Bradley ВСУ.

Предварительно, бой произошел в поселке Сокол, которых находится в нескольких километрах к западу от Очеретина.

На кадрах видно, как боевые машины сближаются, стреляя друг в друга на скорости. Потом они разъезжаются. Итоги боя не уточняются.

Ранее ВС РФ ликвидировали американские танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой. Они были уничтожены с помощью высокоточного снаряда «Краснополь» и FPV-дрона.