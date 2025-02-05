Опубликован список причин, по которым россияне готовы сменить работу

В 2025 году привлечь ценного специалиста можно, прежде всего, комфортной рабочей атмосферой. Это подтверждает исследование ОЭЗ «Ступино Квадрат», которое есть в распоряжении РИАМО. Согласно ему, благоприятный климат в коллективе и понимающее руководство являются решающими факторами для 41% сотрудников при смене места работы.

Результаты опроса показывают, что привлекательная зарплата — не главный аргумент для россиян при рассмотрении нового места работы. Люди все больше ценят психологический комфорт и удобство расположения офиса.

Что касается мотивации к смене работодателя, исследование выявило, что перспектива быстрого карьерного роста в сочетании с финансовой выгодой является решающим фактором для 17% сотрудников. В то же время 18% работников готовы перейти к новому работодателю при условии трудоустройства в компанию с известным брендом, особенно если она предоставляет такие бонусы, как корпоративное питание и транспорт.

По данным исследования сервиса «Авито Работа» за 2024 год, в среднем граждане России меняют работодателя 4 раза за свою карьеру. При этом 33% респондентов сменили место работы 2 или 3 раза, а 25% опрошенных трудились у 4-5 разных работодателей.

Примечательно, что только 10% участников опроса остались верны своему первому месту работы, сменив его лишь единожды, тогда как 11% респондентов проявили большую мобильность, поменяв работу 6-7 раз.