Опубликован список мест забоя животных на Курбан-байрам в Подмосковье
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В Московской области согласовали 14 мест в 9 муниципалитетах для проведения обряда жертвоприношений на Курбан-байрам. В 2024 году мусульманский праздник приходится на 16 июня.
Забой животных будет происходить:
- на территории фермерского хозяйства «Мехово-Лесное» в Сергиево-Посадском округе;
- на ферме по улице Садовой, дом № 4, в деревне Старосьяново г. о. Домодедово;
- в «Мясном дворе» за войсковой частью в селе Ям г. о. Домодедово;
- на бойне в деревне Купчинино г. о. Домодедово;
- на ферме в селе Городец городского округа Коломна;
- на ферме в поселке Псарьки Богородского городского округа;
- на ферме по улице Мичурина, дом № 77 в Старой Купавне Богородского г. о.;
- на фермерском хозяйстве на станции «Столбовая» по улице Мира вл. 1 г. о. Чехов;
- на экоферме в деревне Венюково. вл. № 10, стр. 1. о. Чехов;
- на ферме в деревне Чепелево по улице Центральной, дом № 65 г. о. Чехов;
- в деревне Марс, дом № 40 в Рузском городском округе;
- в СПК «Ромашка» в деревне Большие Жеребцы в г. о. Щелково;
- в животноводческом хозяйстве «Койбар» в деревне Бородино в г. о. Мытищи;
- на бойне в деревне Захариха по улице Стармосковская, дом № 57 в Раменском городском округе.
Курбан-байрам — исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж — пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.