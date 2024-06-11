Опубликован список мест забоя животных на Курбан-байрам в Подмосковье

Забой животных будет происходить:

на территории фермерского хозяйства «Мехово-Лесное» в Сергиево-Посадском округе;

на ферме по улице Садовой, дом № 4, в деревне Старосьяново г. о. Домодедово;

в «Мясном дворе» за войсковой частью в селе Ям г. о. Домодедово;

на бойне в деревне Купчинино г. о. Домодедово;

на ферме в селе Городец городского округа Коломна;

на ферме в поселке Псарьки Богородского городского округа;

на ферме по улице Мичурина, дом № 77 в Старой Купавне Богородского г. о.;

на фермерском хозяйстве на станции «Столбовая» по улице Мира вл. 1 г. о. Чехов;

на экоферме в деревне Венюково. вл. № 10, стр. 1. о. Чехов;

на ферме в деревне Чепелево по улице Центральной, дом № 65 г. о. Чехов;

в деревне Марс, дом № 40 в Рузском городском округе;

в СПК «Ромашка» в деревне Большие Жеребцы в г. о. Щелково;

в животноводческом хозяйстве «Койбар» в деревне Бородино в г. о. Мытищи;