Опубликован список имущества Блиновских, которое достанется государству

Имущество стоимостью более 1 млрд рублей, которое раньше принадлежало блогерше Елене Блиновской и ее мужу Алексею, перейдет государству. SHOT перечислил список «движимости и недвижимости», принадлежащих «королеве марафонов» и ее супругу.

У Блиновской в пользу государства забрали участок в Истре Московской области за 41,7 млн рублей, дом там же за 590 млн, два помещения на Серпуховском Валу в столице за 4,3 млн, квартиру там же за 44,9 млн, землю в Ялте за 1,5 млн. Еще у Елены конфискуют Bentley Continental за 23 млн и Lambroghini Urus за 24,9 млн.

У Алексея Блиновского в пользу государства заберут квартиру на Серпуховском Валу в Москве за 101 млн. Также он обладал там четырьмя машино-местами. Их стоимость — 12 млн рублей.

Еще у Алексея были 9 участков земли и 4 дома в Алуште, поселке Семидворье по цене около 222,4 млн рублей. Также мужчина владел 19 участками и 8 домами в Серкове Костромской области за 16 млн рублей.

Кроме того, в собственности у Блиновского 3 участка земли и 3 здания в населенном пункте Деревенька Ярославской области. Цена составила 5,8 млн рублей. Также у него были 4 участка земли в Теучежском районе Республики Адыгея. Их цена равна 3 млн рублей.

Суммарная площадь участков Блиновских составляла 50 га. Также государство получило моторную лодку, гидроцикл, ряд машин, мотоцикл, прицепы и денежные счета супругов.

3 марта Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще с нее было взыскано 587 млн рублей и назначена конфискация имущества.