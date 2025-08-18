Опубликован рейтинг регионов по закупке мусоровозов

Краснодарский край с начала года закупил 63 мусоровоза по программе льготного лизинга и стал лидером среди всех регионов-участников. Программа разработана Минприроды России совместно с Российским экологическим оператором и АО «Росагролизинг», передает пресс-служба РЭО.

«Мы видим, что льготный лизинг — один из самых востребованных инструментов обновления парка техники в отрасли, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Применяется плавающая ставка — не более трех четвертей от ключевой. Так что ее снижение делает участие в программе все более выгодным, и мы ожидаем, что в 2025 году количество заявок на мусоровозы продолжит расти».

На втором месте по количеству закупленной в лизинг техники оказалась Еврейская автономная область (16 машин). На третьем месте расположилась Республика Башкортостан (13 автомобилей). Далее следуют Республика Саха (9), Иркутская область (8), Тверская область (6), Забайкальский край и Тюменская область (по 3 машины).

«В условиях, когда важно не только наладить инфраструктуру раздельного сбора, но и обеспечить ее современной техникой, программа льготного лизинга стала важным инструментом поддержки отрасли. Она помогает ускорить обновление парка мусоровозов и повысить эффективность работы региональных операторов. — подчеркнула гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — Срок лизинга составляет до 5 лет. На сегодняшний день заключены 62 договора на поставку 144 мусоровозов».

Наибольшим спросом пользуется спецтехника с задней загрузкой — 102 единицы, с боковой — 32, ломовозы — 5, мультилифты — 4, с крано-манипуляторной установкой — 1.

Ключевыми поставщиками техники стали АО «Ряжский АРЗ» — 82 единиц,

ПК КОММАШ — 17, Мценский завод КОММАШ — 14, ООО «Тверькоммаш» — 7, ООО «РГ-Техно» — 7, ООО «Фрига-Авто» — 4 ед.

Больше об условиях лизинга и требованиях к заявке можно узнать на сайте проекта.