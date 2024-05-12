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Опубликован обновленный список пострадавших при обрушении дома в Белгороде

В Сети опубликован обновленный список пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде, сообщает Baza .

Так, в списке пострадавших находятся:

1.Уткин А. 1947 года, осколочное ранение;

2. Казакова С, 1981 г.р. осколочное ранение;

3. Меркулова А, 1970 г. р баротравма;

4. Синицына Т;

5. Богданова Т, 1992 год, ожоги;

6. Скворцов Р, 1991 год, ушиб;

7. Зубко В, 1962 год, осколочное ранение;

8. Мардахаев Н, 1998 закрытый перелом;

9. Бабынин И, 2003 закрытый перелом;

10. Богданов А, 2024;

11. Волошин З, 2008;

12. Мирошин В, 1958 г. р, ссадина;

13. Воронина Л, 1988 г. р, контузия;

14. Масленников Ю 1973, перелом ключицы;

15. Лапкой А 1996, рваные раны;

16. Полянский В 2000 г.р.

Среди раненых двое детей — одному из них меньше двух месяцев. Мальчик получил серьезные травмы и находится в реанимации.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы, находить погибших и выживших людей.