Опубликован обновленный список пострадавших при обрушении дома в Белгороде
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Сети опубликован обновленный список пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде, сообщает Baza.
Так, в списке пострадавших находятся:
1.Уткин А. 1947 года, осколочное ранение;
2. Казакова С, 1981 г.р. осколочное ранение;
3. Меркулова А, 1970 г. р баротравма;
4. Синицына Т;
5. Богданова Т, 1992 год, ожоги;
6. Скворцов Р, 1991 год, ушиб;
7. Зубко В, 1962 год, осколочное ранение;
8. Мардахаев Н, 1998 закрытый перелом;
9. Бабынин И, 2003 закрытый перелом;
10. Богданов А, 2024;
11. Волошин З, 2008;
12. Мирошин В, 1958 г. р, ссадина;
13. Воронина Л, 1988 г. р, контузия;
14. Масленников Ю 1973, перелом ключицы;
15. Лапкой А 1996, рваные раны;
16. Полянский В 2000 г.р.
Среди раненых двое детей — одному из них меньше двух месяцев. Мальчик получил серьезные травмы и находится в реанимации.
В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы, находить погибших и выживших людей.