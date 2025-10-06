Оптико-механический завод в Сергиевом Посаде отметил 90-летний юбилей

В Сергиевом Посаде прошла научная конференция по экономической истории нашей страны, приуроченная к 90-летию завода ЗОМЗ и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

История предприятия неразрывно связана с ключевыми событиями XX века. Завод был основан в период ускоренной индустриализации СССР. Во время войны на фронт ушло 818 работников завода, из которых 276 погибли, защищая страну. Современные сотрудники и ветераны бережно сохраняют память о погибших товарищах.

Историки подчеркнули значительный вклад инженеров-оптиков в победу Красной армии. Заводы оптико-механической промышленности обеспечивали вооруженные силы высококачественными приборами и оборудованием. Советская наука и производство добились значительных успехов, которые признали даже зарубежные коллеги, включая немецких производителей оптики из фирмы «Цейс».

Участники конференции отметили важность изучения исторического опыта оборонной промышленности периода Великой Отечественной войны, отметив наличие богатого исследовательского потенциала на много десятилетий вперед.

Мероприятие прошло при поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа, которую представлял первый заместитель главы Сергей Тостановский.