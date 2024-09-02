Опрос: жители РФ продолжают использовать Telegram после ареста Дурова

Издание «ФедералПресс» провело опрос о реакции россиян на сенсационный арест Павла Дурова во Франции. Всего 6% намерены отказаться от использования его мессенджера Telegram.

«59% россиян отметили, что будут использовать мессенджер даже после ареста Дурова», - говорится в сообщении.

При этом 29% никогда не использовали мессенджер, еще 6% намерены заходить в него редко и осторожнее.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал арест Дурова. По мнению министра, основатель Telegram и «ВКонтакте» проявил чрезмерное количество свободы и довольно медленно прислушивается к рекомендациям, а спецслужбы в целом не очень церемонятся с другими соцсетями. Было очевидно, что «за Дуровым однажды придут» так же, как и за конкурентами.

Также Лавров предложил разработать принципы регулирования социальных сетей: они не должны создавать угрозы.