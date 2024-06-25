Опрос выявил отличия в деловом этикете для офисных и удаленных сотрудников

Проведенный опрос выявил различия, которые предъявляют к деловому этикеты сотрудники, работающие в офисе и из дома. Так, в столице для офисных сотрудников важно эффективное общение (52%), а для тех, кто на удаленке, — пунктуальность (43%), сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Всего по теме делового этикета опросили свыше 7 тыс. работающих жителей РФ.

Кроме эффективного общения, в топе офисных сотрудников по важности в деловом этикете находятся: поддержание чистоты на рабочем месте и в общих зонах (39%) и пунктуальность (39%). У удаленных работников — это уважение к рабочему времени (42%) и вежливость (39%).

Респонденты поделились, что к 19% из них коллеги обращались по вопросам нарушения правил делового этикета, причем к мужчинам такие обращения были чаще, чем к женщинам (21% и 15%, соответственно).

21% респондентов-горожан всегда сообщают своим коллегам о нарушении ими правил делового этикета, при этом они стараются делать замечания в конструктивном и уважительном ключе. По этой теме больше других с коллегами общаются сотрудники сфер юриспруденции (26%), онлайн-торговли (25%), охраны и безопасности (24%).