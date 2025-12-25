Опрос: только 21% респондентов готовы трудиться до 31 декабря

Согласно исследованию сервисов «Авито Работа» и «Альфа Технологии», 29% офисных сотрудников и компаний начинают предлагать партнерам вернуться к рабочим вопросам после новогодних праздников уже с 15 декабря, сообщает РБК .

Еще 14% респондентов присоединяются к этой практике с 20 декабря, а 22% — с 25 декабря. Лишь каждый пятый опрошенный (21%) заявил о готовности работать до последнего дня уходящего года.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил, что в преддверии праздников многие компании сталкиваются с пиком нагрузок. Число вакансий, подразумевающих работу в новогодние дни, в начале декабря выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Как правило, такие позиции предлагают повышенный доход.

В то же время, как пояснила директор по коммуникациям «Альфа Технологии» Ирина Горшкова, готовность работать до 31 декабря чаще всего демонстрируют сотрудники финансовых департаментов, HR-отделов, а также работники, отвечающие за поставки и отгрузки. К этой же категории относятся самозанятые, индивидуальные предприниматели и специалисты сферы услуг и индустрии развлечений.

В опросе приняли участие более 3 тысяч респондентов, однако он охватывал только офисных работников — сотрудники промышленности и непрерывных производств в исследовании не участвовали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.