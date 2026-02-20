Опрос показал: 43% россиян матерятся в Сети
Фото - © Adobe Stock
Опрос сайта KP.RU показал, что 43% россиян используют нецензурную лексику в интернете, несмотря на возможный штраф до 100 тысяч рублей за подобные высказывания. В исследовании приняли участие 6,1 тысячи человек.
Юристы напоминают, что мат в Сети могут квалифицировать как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Тем не менее многие пользователи продолжают прибегать к ненормативной лексике.
По данным опроса, 43% респондентов признались, что матерятся реже или чаще. Из них 28% делают это только в крайних случаях.
«Напрасно все на мат так ополчились. Это же часть русского языка: четко, емко, лаконично и сразу все понятно. Конечно, не постоянно его использовать надо, но к месту вполне приемлемо», — поделился участник опроса.
Еще 15% заявили, что фактически разговаривают матом и не считают нужным себя ограничивать.
«Жизнь без мата, как чай без аромата», — отметил один из респондентов.
При этом 55% опрошенных сообщили, что негативно относятся к брани и не используют ее в интернете. Некоторые предложили ввести штрафы за мат не только онлайн, но и в общественных местах.
«Еще бы за мат в общественных местах и в быту штрафовали бы. Может, сознание у людей поменялось бы», — высказалась участница опроса.
Еще 2% выбрали вариант «другое». Опрос проводился среди подписчиков сайта в соцсетях и мессенджерах.
