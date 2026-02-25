Опрос ОК: россияне старше 50 лет чаще замечают рекламу в соцсетях

Пользователи старше 50 лет чаще всего замечают рекламу в социальных сетях. Почти половина опрошенных совершали покупки после онлайн-рекламы, сообщает пресс-служба ОК.

Социальная сеть «Одноклассники» провела опрос среди пользователей старше 50 лет, чтобы выяснить, какие форматы рекламы они замечают чаще всего и что влияет на ее эффективность.

Главной точкой контакта с рекламой остаются соцсети: 45% респондентов чаще всего видят объявления в ленте. Самыми заметными форматами стали видеореклама (21%) и пре-роллы (19%), а также вставки между короткими видео и фото в "Моментах" и "Историях" (15%). Кроме того, 25% опрошенных регулярно сталкиваются с рекламой на ТВ и радио, 17% — в поисковых системах.

28% участников исследования взаимодействуют с онлайн-рекламой несколько раз в неделю или ежедневно: переходят по ссылкам, ставят реакции и оставляют комментарии. Около половины респондентов хотя бы раз совершали покупку или воспользовались услугой после увиденного объявления либо планируют это сделать.

60% опрошенных считают наиболее привлекательной ненавязчивую рекламу. Негатив вызывают нерелевантные объявления (27%). Полезной аудитория называет краткую и понятную рекламу (38%), а также предложения с доступными ценами и акциями (21%). Чаще всего интерес вызывают темы кулинарии (23%), здоровья и спорта (22%), сада и ремонта (18%), путешествий (12%).

