Опрос: больше половины россиян не знают, что празднуют на Пасху

ВЦИОМ: только 42% россиян знают, к чему приурочена Пасха

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), только 42% россиян правильно ответили на вопрос, что празднуют на Пасху. Больше половины граждан не в курсе, к чему приурочен этот праздник, сообщает Infox .

Немногим более 40% респондентов озвучили правильный ответ и заявили, что на Пасху отмечают воскрешение Христа. Остальные опрошенные считали, что этот день приурочен к другим событиям, в том числе к концу православного поста и «великому христианскому празднику».

Тем не менее, подавляющее большинство сограждан (85%) подчеркнуло, что намерены отмечать Пасху. Больше половины жителей России (55%) также признались, что в этот день планируют красить яйца и печь куличи.

Среди респондентов 36% заявили, что на Пасху намерены пойти в гости к родным и друзьям, а почти каждый пятый (18%) гражданин хочет посетить кладбище.

Некоторые из россиян (15%) заявили, что в 2024 году откажутся от празднования Пасхи.