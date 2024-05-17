Онколог посоветовала, как избежать появления меланомы

Врач Дмитриевская: для профилактики меланомы меньше времени проводите на солнце

Для снижения риска возникновения рака кожи рекомендовано сократить время, проведенное на улице в часы солнечной активности, сообщила РИАМО врач, онколог-дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская.

«Также используйте максимальную защиту от солнца специальными косметическими средствами и одеждой», — сказала Дмитриевская.

Она добавила, что для профилактики меланомы рекомендуются регулярные осмотры у дерматолога, особенно людям из группы риска. Среди них, например, люди со светлой кожей, зачастую с веснушками, рыжими или белыми оттенками волос, а также голубыми, светло-серыми или зелеными глазами.

«Рак кожи считается одним из самых опасных онкологических заболеваний. Исход болезни зависит от стадии ее обнаружения и момента точного диагностирования. Чем менее агрессивна стадия, на которой выставлен диагноз, тем более благоприятен прогноз», — резюмировала онколог.