Владимир Путин возложил венок к памятнику павшим советским воинам в Харбине

Фото - © Владимир Путин возложил цветы к Памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая./ Сайт президента России

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства прилетел в Харбин из Пекина в рамках своего государственного визита в Китай. Он продлится два дня.

Монумент красноармейцам находится в центре Харбина, на площади Хунбо (бывшая Соборная площадь). Его установили 7 ноября 1945 года командованием Советской Армии в память о воинах, погибших в боях против японского милитаризма.

На монументе расположены надписи в память о героях. Они написаны на русском и китайском языках.