Владимир Путин возложил венок к памятнику павшим советским воинам в Харбине
Фото - © Владимир Путин возложил цветы к Памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая./Сайт президента России
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства прилетел в Харбин из Пекина в рамках своего государственного визита в Китай. Он продлится два дня.
Монумент красноармейцам находится в центре Харбина, на площади Хунбо (бывшая Соборная площадь). Его установили 7 ноября 1945 года командованием Советской Армии в память о воинах, погибших в боях против японского милитаризма.
На монументе расположены надписи в память о героях. Они написаны на русском и китайском языках.