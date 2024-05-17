Онколог рассказала, как лечится меланома

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На нулевой и первой стадии предпочтительным способом лечения меланомы является хирургическое. При II и III стадии рака кожи злокачественные очаги также удаляются хирургическим методом вместе с окружающими здоровыми тканями, сообщила РИАМО врач, онколог-дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская.

«На нулевой и первой стадии предпочтительным способом является хирургическое лечение. Опухоль удаляется вместе с окружающими тканями. Объем последних определяет доктор в зависимости от локализации и толщины распространения очага поражения, наличия изъязвлений», — сказала Дмитриевская.

Она добавила, что при II и III стадии рака кожи злокачественные очаги также удаляются хирургическим методом вместе с окружающими здоровыми тканями.

«Кроме того, удалению подлежат метастазированные регионарные и сигнальные лимфатические узлы. Помимо этого, на второй стадии назначается прием интерферонов, на третьей — рекомендованы иммунотерапия и лучевая терапия», — уточнила онколог.

Дмитриевская разъяснила, что при IV стадии меланомы лечение направлено на снижение скорости прогрессирования рака и сводится к комплексному подходу: хирургическому удалению новообразований и затронутых лимфоузлов, резекции пораженных органов, иммунотерапии, лучевой и химиотерапии.

«После лечения любой стадии меланобластомы повышен риск рецидива. Поэтому пациентам с раком кожи в истории болезни необходим регулярный контроль и наблюдение у врача-онколога с полным обследованием кожи тела», — заключила специалист.