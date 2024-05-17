Интервалы движения поездов на МЦК увеличат по утрам и вечерам с 18 мая

С 18 мая в столице временно изменится расписание движения поездов на МЦК. Интервалы движения увеличат до 11-27 минут утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 22:00 до 00:00, сообщает пресс-служба Дептранса города.