Интервалы движения поездов на МЦК увеличат по утрам и вечерам с 18 мая
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С 18 мая в столице временно изменится расписание движения поездов на МЦК. Интервалы движения увеличат до 11-27 минут утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 22:00 до 00:00, сообщает пресс-служба Дептранса города.
В остальное время интервалы движения поездов останутся прежними.
Интервалы увеличат для того, чтобы пропускать поезда дальнего следования Ленинградского направления ОЖД через пути МЦК.
Жителям советуют планировать свои поездки заранее и проверять расписание.