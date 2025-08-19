Опрос Авито Работы: для 35% соискателей важна стабильность компании-работодателя

Теперь соискатели могут легко изучить вакансии от крупных работодателей. Такая возможность появилась на главной странице сервиса Авито Работа, где среди популярных категорий вакансий добавили новую кнопку «Крупные компании», сообщает пресс-служба портала.

Активация этого фильтра позволяет увидеть предложения работы исключительно от крупных работодателей. Перечень таких компаний формируется сервисом на основе изучения внешней рыночной информации, куда входят авторитетные рейтинги нанимателей, их финансовые результаты и активность внутри платформы.

При выборе этой опции система сама задает нужные параметры, что избавляет пользователей от ручной корректировки настроек. В то же время остальные фильтры продолжают действовать, позволяя соискателю при желании дополнительно сузить критерии поиска.

«Проведенный нами опрос выявил четкие тенденции в поведении соискателей. Для 35% респондентов определяющим фактором при выборе работы является стабильность компании-работодателя, а для 18% — ее статус как крупного и известного игрока рынка. Эти данные подтверждают наш стратегический курс на создание инструментов, которые помогают пользователям находить не просто работу, а надежное место для профессионального развития. Новый фильтр — это не просто техническое решение, а важный шаг в построении прозрачного и доверительного рынка труда», — отметил директор Trust&Safety Авито Работы Иван Беляков.