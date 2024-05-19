Опрос: 40% жителей ФРГ высказались за снижение расходов на помощь Украине
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Проведенный в Германии опрос показал, что 40% жителей страны выступают за уменьшение расходов на оказание помощи Украине, сообщает ТАСС.
Его провел социологический институт INSA по заказу газеты Bild am Sonntag 16–17 мая. Всего опросили 1005 человек.
Их спросили, в каких областях правительству ФРГ сейчас нужно экономить средства. На выбор предоставили 10 предложений. Самым популярным стал ответ об уменьшении помощи Киеву. Также 38% жителей высказались за понижение расходов на помощь в целях развития, 36% — на государственную соцпомощь для нуждающихся трудоспособных граждан.
Еще 18% респондентов считают, что следует уменьшить затраты на защиту климата, 16% — на ВС ФРГ и оборону, 14% — на расширение использования возобновляемых источников энергии, 10% — на поддержку аграриев.
Кроме того, 10% опрошенных думают, что правительству ФРГ не нужно ни на чем экономить.
На следующий год немецкое Минобороны заложило в бюджет рекордную сумму, которая будет отправлена на помощь Украине — 15 млрд евро. Берлин является вторым по объемам поставщиком вооружений Киеву после Вашингтона. Всего Германия выделила на военную поддержку Украины и взяла на себя в качестве обязательств на общую сумму около 28 млрд евро.