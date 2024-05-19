Опрос: 40% жителей ФРГ высказались за снижение расходов на помощь Украине

Проведенный в Германии опрос показал, что 40% жителей страны выступают за уменьшение расходов на оказание помощи Украине, сообщает ТАСС .

Его провел социологический институт INSA по заказу газеты Bild am Sonntag 16–17 мая. Всего опросили 1005 человек.

Их спросили, в каких областях правительству ФРГ сейчас нужно экономить средства. На выбор предоставили 10 предложений. Самым популярным стал ответ об уменьшении помощи Киеву. Также 38% жителей высказались за понижение расходов на помощь в целях развития, 36% — на государственную соцпомощь для нуждающихся трудоспособных граждан.

Еще 18% респондентов считают, что следует уменьшить затраты на защиту климата, 16% — на ВС ФРГ и оборону, 14% — на расширение использования возобновляемых источников энергии, 10% — на поддержку аграриев.

Кроме того, 10% опрошенных думают, что правительству ФРГ не нужно ни на чем экономить.

На следующий год немецкое Минобороны заложило в бюджет рекордную сумму, которая будет отправлена на помощь Украине — 15 млрд евро. Берлин является вторым по объемам поставщиком вооружений Киеву после Вашингтона. Всего Германия выделила на военную поддержку Украины и взяла на себя в качестве обязательств на общую сумму около 28 млрд евро.